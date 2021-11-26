В Чехии, где вернули чрезвычайное положение, - новый максимум заражений

В Чехии, решившей вернуть чрезвычайное положение из-за эпидемии, в четверг было зарегистрировано 27 717 новых случаев заболевания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили органы здравоохранения страны.

Это более чем в два раза больше, чем фиксировали на прошлой неделе, и является новым дневным максимумом с начала эпидемии.

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В больницах с заболеванием находятся 6024 пациента, из них 895 в тяжелом состоянии.

За последние семь дней зарегистрирован 1231 случай на 100 тысяч населения – также рекордный показатель.

Правительство Чехии решило снова ввести чрезвычайное положение на 30 дней в связи с ситуацией в сфере здравоохранения с пятницы.

В связи с коронавирусом в Чехии чрезвычайное положение впервые было объявлено 12 марта прошлого года и во второй раз – 5 октября прошлого года.

Ранее экспертный совет при правительстве Чехии выступил с предложением ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения от 60 лет и работников некоторых профессий.

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