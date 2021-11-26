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Зеленский о риске эскалации со стороны РФ: Запад уверяет в поддержке, но не знаю, как это будет

Пятница, 26 ноября 2021, 14:49

Президент Украины Владимир Зеленский получает заверения от западных партнеров в поддержке в случае эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил во время пресс-марафона в Киеве.

"Мы публично и непублично получили очень прямую информацию от США, от Британии, Турции, стран Европейского Союза, от Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-нибудь начнется. Как это будет на практике – я не знаю. Четких таких вещей я, скажем так, не получал", - сказал Зеленский.

Президент также сказал, что сегодня речь не идет о размещении иностранных истребителей на территории Украины, в том числе из Канады.

"Мы постоянно закупаем или получаем технику. Эта работа ведется постоянно", – добавил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что на фоне наращивания Россией войск у границ Украины в ряде мировых столиц разрабатывают конкретные экономические меры против российской экономики.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие.

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Зеленский Россия
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