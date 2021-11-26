Британія розмістить військову бригаду в Німеччині через загрозу вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

Велика Британія створить великий військовий вузол у Німеччині на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Сотні транспортних засобів, включаючи танки та дрони, будуть відправлені на базу НАТО в Сеннелагері на півночі Німеччини.

"У рамках найбільшої трансформації служби за два десятиліття армія хоче, щоб сили розміром із бригаду із 250 одиницями техніки розташовувалися ближче до Східної Європи на випадок війни з Росією", - пише видання.

Передова база НАТО в Сеннелагері стане місцем розміщення одного з нових сухопутних регіональних вузлів британської армії, разом із об'єктами в Кенії та Омані.

Генерал-лейтенант Ральф Вуддісс сказав, що ці об'єкти дозволять армії "переміщатися швидше" і "бути готовою до розгортання, якщо це буде потрібно".

Раніше британський щоденний таблоїд The Mirror повідомляв, що Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що на тлі нарощування Росією військ біля кордонів України у низці світових столиць розробляють конкретні економічні заходи проти російської економіки.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.

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