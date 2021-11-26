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Британия разместит военную бригаду в Германии из-за угрозы вторжения РФ в Украину – СМИ

Пятница, 26 ноября 2021, 16:14

Великобритания построит крупный военный узел в Германии на фоне наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Сотни транспортных средств, включая танки и дроны, будут отправлены на базу НАТО в Сеннелагере на севере Германии.

"В рамках крупнейшей трансформации службы за два десятилетия армия хочет, чтобы силы размером с бригаду с 250 единицами техники располагались ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией", - пишет издание.

Передовая база НАТО в Сеннелагере станет местом размещения одного из новых сухопутных региональных узлов британской армии, наряду с объектами в Кении и Омане.

Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс сказал, что эти объекты позволят армии "перемещаться быстрее" и "быть готовой к развертыванию, если это потребуется".

Ранее британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

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