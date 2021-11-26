Німецькі "Зелені" поділили посади у новому уряді, МЗС вперше за 150 років очолить жінка
Німецькі "Зелені" досягли угоди щодо розподілу портфелів у новому уряді, співголова партії Анналена Бербок стане першою жінкою на чолі Міністерства закордонних справ.
Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".
Виконувач обов'язків глави МЗС Гайко Маас привітав Бербок з тим, що вона замінить його на посаді.
"Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі - честь і виклик одночасно", - написав Маас у Twitter.
Загалом "Зелені" матимуть в уряді шість міністерських посад. Інший співголова партії Роберт Габек очолить Міністерство у справах економіки та захисту клімату, а також буде віцеканцлером.
Міністром продовольства та сільського господарства має стати колишній співголова партії Джем Ездемір.
Міністеркою у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді стане Анне Шпігель, яка поки що обіймає посаду міністра у справах захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Портфель міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів переходить до Штеффі Лемке, яка з 2002 по 2013 роки обіймала посаду федерального виконавчого секретаря "Зелених".
Віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот стане міністеркою з питань культури та ЗМІ.
Нагадаємо, в ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.
Угода також містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.
Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди": Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС
Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, у тексті: Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ