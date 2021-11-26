Немецкие "Зеленые" поделили должности в Кабмине, МИД впервые за 150 лет возглавит женщина

Немецкие "Зеленые" достигли соглашения о распределении портфелей в новом правительстве, сопредседатель партии Анналена Бербок станет первой женщиной во главе Министерства иностранных дел.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Исполняющий обязанности главы МИД Хайко Маас поздравил Бербок с тем, что она заменит его в должности.

"Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В твоем лице МИД будет впервые возглавлять женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого! Представлять Германию в мире - честь и вызов одновременно", - написал Маас в Twitter.

В целом у "Зеленых" будет в правительстве шесть министерских должностей. Другой сопредседатель партии Роберт Хабек возглавит Министерство по экономике и защите климата, а также будет вице-канцлером.

Министром продовольствия и сельского хозяйства должен стать бывший сопредседатель партии Джем Эздемир.

Министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи станет Анне Шпигель, которая пока занимает должность министра по делам защиты климата федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Портфель министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей переходит к Штеффи Лемке, с 2002 по 2013 годы занимавшей должность федерального исполнительного секретаря "Зеленых".

Вице-спикер Бундестага Клаудиа Рот станет министром по культуре и СМИ.