Таблетки от коронавируса не столь эффективны, как заявлялось - производитель

Новые таблетки от коронавируса "Молнупиравир" производства американской фармацевтической компании Merck & Co значительно менее эффективны, чем заявлялось ранее.

Об этом объявил сам производитель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компания сообщила, что обновленные данные исследования ее экспериментальной таблетки от COVID-19 показали, что препарат был значительно менее эффективным в сокращении госпитализаций и смертей, чем сообщалось ранее.

Производитель заявил, что таблетки показали сокращение на 30% госпитализаций и смертей, основываясь на данных, полученных от 1433 пациентов. В октябре его данные показали примерно 50% эффективности, основываясь на данных от 775 пациентов.

Более низкая эффективность препарата Merck может иметь большое значение с точки зрения того, будут ли страны продолжать покупать таблетки.

Merck опубликовала данные до того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало в пятницу набор документов, предназначенных для информирования группы внешних экспертов, которые соберутся во вторник, чтобы обсудить, рекомендовать ли разрешение таблетки.

Тем временем, промежуточные данные, полученные от 1200 участников исследования экспериментальной таблетки "Паксловид" компании Pfizer, показали снижение на 89% случаев госпитализации и смертей.

Такие таблетки, как "Молнупиравир" и "Паксловид", могут быть перспективным новым оружием в борьбе с пандемией, поскольку их можно принимать на ранних этапах лечения в домашних условиях, чтобы предотвратить госпитализацию и смерть от COVID-19. Они также могут стать важным инструментом в странах и регионах с ограниченным доступом к вакцинам или низким уровнем вакцинации.

Напомним, Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир".