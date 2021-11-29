Испания ввела карантин для прибывших из семи стран Африки

Испания с понедельника ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, которые внесены в список стран, представляющих риск.

Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего пребывания в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе.

Однако срок карантина может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ нв коронавирус и его результаты будут отрицательными.

Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.

Как сообщалось, в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7) проведут экстренную встречу в понедельник относительно нового варианта коронавируса "Омикрон".

Страны ЕС, а также Великобритания, Канада и США из-за опасений в связи с новым штаммом ограничили полеты в и из многих стран юга Африки.