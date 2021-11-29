Як проросійський Земан намагається зупинити зміну влади Чехії

За 50 днів від дати проведення парламентських виборів президент Чехії Мілош Земан надав мандат на формування уряду переможцю виборів, своєму політичному опонентові Петру Фіалі.

Але президент Чехії продовжує чинити опір зміні влади. Є дуже великий шанс, що новий уряд країни ще кілька місяців не зможе розпочати роботу.

Як Чехія виходитиме з такої політичної кризи? Чи підуть переможці останніх виборів на поступки главі держави, відомому своїм дружнім ставленням до авторитарних країн на кшталт РФ чи Китаю?

Про це читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу. А крім того, запрошуємо подивитися сюжет на YouTube-каналі про європейських "друзів Путіна", в тому числі про Земана.

Мілош Земан ніколи не приховував, що має фаворита, якого волів би бачити переможцем парламентських виборів. А напередодні дня голосування навіть дав зрозуміти, що незалежно від їхніх результатів хоче, щоби мандат на формування нового уряду отримав чинний прем’єр Андрей Бабіш.

Такий вибір чеського президента не дивує. Прем'єрство Бабіша було для Земана "золотою добою", коли президент мав широкі неофіційні повноваження. Проте ця "доба" виявилася не вічною.

Перший потужний удар по Земану завдало оприлюднення даних про участь співробітників російської розвідки в організації вибухів на військових складах у Врбетицях у 2014 році.

Другим ударом стали вже згадані парламентські вибори. Більшість місць у нижній палаті чеського парламенту отримали два опозиційні блоки: SPOLU та об'єднання Піратської партії та партії мерів Stan, які заявили про створення коаліції.

Минулого четверга, 25 листопада, Мілош Земан залишив військовий госпіталь, у якому провів 46 днів – аж від дня парламентських виборів. І це у ситуації, коли за конституцією президент має брати участь у призначенні нового уряду!

У неділю 28 листопада Мілош Земан справді призначив Петра Фіалу прем’єр-міністром. З міркувань безпеки президент був відгороджений від інших учасників церемонії прозорим бар’єром.

Але цим проблеми не вичерпались. Земан нагадав, що має важелі, щоб і надалі гальмувати зміну влади.

Більше про кризу у Чехії – в матеріалі Юрія Панченка Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу.