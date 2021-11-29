Как пророссийский Земан пытается остановить смену власти Чехии

Через 50 дней после парламентских выборов президент Чехии Милош Земан дал мандат на формирование правительства победителю выборов, своему политическому оппоненту Петру Фиале.

Но президент Чехии продолжает сопротивляться смене власти. Есть очень большой шанс, что новое правительство страны еще несколько месяцев не сможет приступить к работе.

Как Чехия будет выходить из такого политического кризиса? Пойдут ли победители последних выборов на уступки главе государства, известному своим дружеским отношением к авторитарным странам типа РФ или Китая?

Об этом читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис. А кроме того, приглашаем посмотреть сюжет на нашем YouTube-канале о европейских "друзьях Путина", в том числе о Земане.

Милош Земан никогда не скрывал, что у него есть фаворит, которого он хотел бы видеть победителем парламентских выборов. А накануне голосования даже дал понять, что вне зависимости от их результатов хочет, чтобы мандат на формирование нового правительства получил действующий премьер Андрей Бабиш.

Такой выбор чешского президента не удивляет. Премьерство Бабиша было для Земана "золотой эпохой", когда президент имел широкие неофициальные полномочия. Однако, эта "эпоха" оказалась не вечной.

Первый мощный удар по Земану нанесло обнародование данных об участии сотрудников российской разведки в организации взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Вторым ударом стали уже упомянутые парламентские выборы. Большинство мест в нижней палате парламента получили два оппозиционных блока: SPOLU и объединение Пиратской партии и партии мэров Stan, заявивших о создании коалиции.

В прошлый четверг, 25 ноября, Милош Земан покинул военный госпиталь, в котором провел 46 дней – со дня парламентских выборов. И это в ситуации, когда по конституции президент должен участвовать в назначении нового правительства!

В воскресенье 28 ноября Милош Земан действительно назначил Петра Фиалу премьер-министром. По соображениям безопасности, президент был отгорожен от других участников церемонии прозрачным барьером.

Но этим проблемы не закончились. Земан напомнил, что у него есть рычаги, чтобы и дальше тормозить смену власти.

Больше о кризисе в Чехии – в материале Юрия Панченко Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис.