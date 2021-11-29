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Португалія виявила перші випадки штаму "Омікрон" - усі в футбольному клубі

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:49

У понеділок у Португалії підтвердили 13 випадків коронавірусу, викликаного штамом "Омікрон" - усі за участю гравців та співробітників лісабонського футбольного клубу "Белененсеш".

Про це повідомило Генеральне управдіння охорони здоров’я (DGS), пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Нові випадки виявили після того, як один із гравців нещодавно повернувся з ПАР.

Примітно, що в суботу "Белененсеш" провів матч з "Бенфікою", на який виставив всього 9 гравців, бо решта команди перебувала в ізоляції. Лише семеро повернулися на поле після перерви. 

Матч було перервано через дві хвилини після початку другого тайму, коли "Бенфіка" перемагала з рахунком 7:0.

"Ми усі ізольовані, за винятком молодіжної команди, яка не грала у суботу. 44 особи перебувають в ізоляції вдома", - заявив у понеділок представник футбольного клубу.

"У двох чи трьох гравців та двох чи трьох співробітників є симптоми, але нічого серйозного, у решти немає симптомів. Усі чекають, щоб пройти повторні тести, як тільки орган охорони здоров'я дозволить це", - додав він.

Президенти "Бенфіки" та "Белененсеш" заявили на пресконференції в суботу, що вони не мають іншого вибору, окрім як зіграти матч, інакше ризикують бути покараними за "невиправдану відсутність".

У захисника клубу "Белененсеш" Кафу Пете виявився позитивний результат тесту на COVID-19 після того, як він повернувся до Португалії минулого тижня з ПАР.

Міністри охорони здоров’я країн "Групи семи" (G7) проведуть екстрену зустріч у понеділок щодо нового варіанта коронавірусу "Омікрон". 

Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв'язку з новим штамом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки. 

Водночас випадки захворювання зі штамом "Омікрон" вже були виявлені в континентальній Європі та Британії, при цьому Нідерланди повідомили про щонайменше 13 випадків зараження у пасажирів, які прибули літаком із ПАР.

Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

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