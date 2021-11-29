Португалия выявила первые случаи штамма "Омикрон" – все в футбольном клубе "Белененсеш"

В понедельник в Португалии подтвердили 13 случаев коронавируса, вызванного штаммом "Омикрон" - все с участием игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш".

Об этом сообщило Генеральное управление здравоохранения (DGS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Новые случаи обнаружили после того, как один из игроков недавно вернулся из ЮАР.

Примечательно, что в субботу "Белененсеш" провел матч с "Бенфикой", на который выставил всего 9 игроков, потому что остальная команда находилась в изоляции. Только семь вернулись на поле после перерыва.

Матч был прерван через две минуты после начала второго тайма, когда "Бенфика" побеждала со счётом 7:0.

"Мы все изолированы, за исключением молодежной команды, которая не играла в субботу. 44 человека находятся в изоляции дома", - заявил в понедельник представитель футбольного клуба.

"У двух или трех игроков и двух или трех сотрудников есть симптомы, но ничего серьезного, у остальных нет симптомов. Все ждут, чтобы пройти повторные тесты, как только орган здравоохранения позволит это", - добавил он.

Президенты "Бенфики" и "Белененсеш" заявили на пресс-конференции в субботу, что у них нет другого выбора, кроме как сыграть матч, иначе они рискуют быть наказанными за "неоправданное отсутствие".

У защитника клуба "Белененсеш" Кафу Пете оказался положительный результат теста на COVID-19 после того, как он вернулся в Португалию на прошлой неделе из ЮАР.

Министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7) проведут экстренную встречу в понедельник относительно нового варианта коронавируса "Омикрон".

Страны ЕС, а также Великобритания, Канада и США из-за опасений в связи с новым штаммом ограничили полеты в и из многих стран юга Африки.

В то же время случаи заболевания со штаммом "Омикрон" уже были обнаружены в континентальной Европе и Британии, при этом Нидерланды сообщили о по меньшей мере 13 случаях заражения у пассажиров, прибывших самолетом из ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.