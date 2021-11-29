В Шотландии выявили первые случаи штамма "Омикрон", часть больных не бывали в Африке

В Шотландии подтвердили первые шесть случаев штамма "Омикрон". При этом некоторые из больных никуда не путешествовали и явно заразились в собственных населенных пунктах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Больные находятся на изоляции, но в госпитализации не нуждаются.

Читайте также В Нидерландах задержали пару, бежавшую из карантинного отеля для прибывших из ЮАР

Первый министр Никола Стерджен заявила, что в общинах, у жителей которых обнаружили новый вариант, будет введено дополнительное тестирование. Четыре из шести случаев обнаружили в Ланаркшире, еще два – в агломерации Глазго. Проводится отслеживание контактов, чтобы понять, как могли заразиться эти люди и кто, вероятно, подхватил вирус от них. Контактных лиц попросят самоизолироваться на 10 дней, независимо от прививки от коронавируса.

Никола Стерджен добавила, что пока нет оснований утверждать, что "Омикрон" уже существенно распространился в этих общинах, однако важно еще более тщательно заботиться о мерах предосторожности, таких как маски, гигиена рук и тестирование перед собраниями в компаниях.

Она призвала работодателей максимально перевести людей на дистанционную работу в случаях, когда это возможно.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. На днях его подтвердили уже в нескольких странах Европы у людей, недавно побывавших на юге Африки. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку у него примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".