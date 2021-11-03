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Україна і Канада домовилися розпочати переговори про перегляд угоди про ЗВТ

Середа, 3 листопада 2021, 19:41

Україна та Канада домовилися розпочати переговори про перегляд угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства економіки.

У відомстві зазначили, що перегляд передбачає аналіз подальшого розвитку та поглиблення положень угоди та поширення її на сфери, які нині не охоплені.

Зокрема, йдеться про транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, телекомунікації та інші галузі.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

Нагадаємо, Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю, переговори про яку тривають вже багато років, у лютому 2022 року.

Крім того, Україна розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті з ЄС у 2022 році.

На початку червня ЄС презентував попередній звіт і рекомендації для України щодо "промислового безвізу", вказавши на досягнутий прогрес і недоліки, які ще потрібно виправити.

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Канада Торгівля
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