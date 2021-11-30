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Кулеба на полях зустрічі НАТО поговорить з угорським та ще п'ятьма міністрами

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:30

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який вирушає на міністерську зустріч НАТО у Ризі, також проведе двосторонні переговори з колегами з шести країн.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Дмитро Кулеба прилітає до Риги ввечері 30 листопада, о 19 годині планується спілкування зі ЗМІ.

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З 8-30 1 грудня глава МЗС буде на засіданні Північноатлантичної ради, яке цього разу проходить за участі України та Грузії. 

З 10 ранку відбудеться серія двосторонніх переговорів - з міністеркою закодонних справ Канади Мелані Жолі, главою МЗС Британії Ліз Трасс, Естонії - Євою-Марією Лійметс, Латвії - Едгарсом Ринкевичсом, міністрами закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та Нідерландів Беном Кнапеном, а також спікеркою Сейму Латвії Інарою Муріеце.

О 16 годині планується спілкування зі ЗМІ, після чого Кулеба вилітає до Стокгольма для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Нагадаємо, 30 листопада і 1 грудня у Ризі проходить зустріч Північноатлантичної ради. Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що ключовою темою буде нарощування Росією сил довкола України.

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Україна-НАТО МЗС
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