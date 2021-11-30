Кулеба на полях встречи НАТО поговорит с венгерским и еще пятью министрами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отправляющийся на министерскую встречу НАТО в Риге, также проведет двусторонние переговоры с коллегами из шести стран.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба прилетает в Ригу вечером 30 ноября, в 19:00 планируется общение со СМИ.

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С 8:30 1 декабря глава МИД будет на заседании Североатлантического совета, которое в этот раз проходит с участием Украины и Грузии.

С 10 утра состоится серия двусторонних переговоров - с министром дел Канады Мелани Жоли, главой МИД Британии Лиз Трасс, Эстонии - Евой-Марией Лийметс, Латвии - Эдгарсом Ринкевичсом, министрами иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и Нидерландов Беном Кнапеном, а также спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце.

В 16:00 планируется общение со СМИ, после чего Кулеба вылетает в Стокгольм для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Напомним, 30 ноября и 1 декабря в Риге проходит встреча Североатлантического совета. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ключевой темой будет наращивание Россией сил вокруг Украины.

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