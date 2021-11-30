Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба на полях встречи НАТО поговорит с венгерским и еще пятью министрами

Вторник, 30 ноября 2021, 17:30

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отправляющийся на министерскую встречу НАТО в Риге, также проведет двусторонние переговоры с коллегами из шести стран.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба прилетает в Ригу вечером 30 ноября, в 19:00 планируется общение со СМИ.

Читайте также
Кулеба рассказал, о чем будет говорить на министерской встрече НАТО в Риге

С 8:30 1 декабря глава МИД будет на заседании Североатлантического совета, которое в этот раз проходит с участием Украины и Грузии.

С 10 утра состоится серия двусторонних переговоров - с министром дел Канады Мелани Жоли, главой МИД Британии Лиз Трасс, Эстонии - Евой-Марией Лийметс, Латвии - Эдгарсом Ринкевичсом, министрами иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и Нидерландов Беном Кнапеном, а также спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце.

В 16:00 планируется общение со СМИ, после чего Кулеба вылетает в Стокгольм для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Напомним, 30 ноября и 1 декабря в Риге проходит встреча Североатлантического совета. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ключевой темой будет наращивание Россией сил вокруг Украины.

Читайте также: Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО МИД
powered by lun.ua

Статьи

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон

Без доверия не будет прогресса: чем важна для Украины реформа в сфере метрологии

Что мешает Украине получить "промышленный безвиз" с ЕС? И что не так с отечественной инфраструктурой качества? (укр.)
30 ноября 2021 — Мария Мезенцева , народный депутат Украины, "Слуга народа"

Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

400 лет назад остров привлек английских колониалистов, что принесло ему много горя. Теперь это – "рай на земле", решивший уйти от британской монархии (укр.)
30 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда