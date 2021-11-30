Глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии и предостерегла Россию от агрессии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Эстонию предостерегла Россию от "стратегической ошибки", имея ввиду потенциальную возможность военного вторжения в Украину.

Слова Трасс цитирует британский МИД, сообщает "Европейская правда".

"Мы хотим мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и повысить их экономическую устойчивость", - сказала Трасс.

Трасс на этой неделе впервые принимает участие в министерской встрече НАТО в Риге и перед ней посетила британский контингент в Эстонии. Более 800 британских солдат в настоящее время дислоцируются там в рамках усиленного передового присутствия НАТО на восточном фланге.

Трасс среди прочего проехалась на танке. "Мы уже видели этот сценарий Кремля и раньше, когда Россия ложно утверждала, что ее незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. Любое предположение о том, что НАТО провоцирует русских, явно неверно. Любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, были бы стратегической ошибкой", - сказала она.

Британские СМИ после публикации фото Трасс на танке сравнили ее экс-премьером страны Маргарет Тэтчер и заявили о проявлении лидерских амбиций со стороны главы МИД. Тэтчер также совершила поездку на танке в 1986 году во время посещения ФРГ.

Напомним, министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России в случае агрессии против Украины.

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