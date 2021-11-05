У Орбана впервые признали использование шпионской программы Pegasus

Лайош Коша, председатель парламентского комитета по вопросам обороны и правоохранительных органов, признал в четверг, что венгерское правительство приобрело мощный шпионский инструмент, подозреваемый в использовании против журналистов, бизнесменов и оппозиционного политика.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AP.

Коша подтвердил журналистам после закрытого заседания комитета, что Министерство внутренних дел Венгрии приобрело шпионское программное обеспечение военного класса Pegasus производства израильской NSO Group.

Это впервые, когда венгерское должностное лицо открыто признало использование правительством вредоносного программного обеспечения, которое проникает в телефоны для сбора личных данных и данных о местонахождении и может тайно контролировать микрофоны и камеры телефона.

В расследовании глобального медиа-консорциума, опубликованном в июле, говорилось, что Pegasus использовался в Венгрии для проникновения в цифровые устройства целого ряда лиц, включая по меньшей мере 10 юристов, одного оппозиционного политика и нескольких критически настроенных к правительству журналистов.

Однако Коша, вице-президент правящей венгерской партии "Фидес", настаивал на том, что венгерские службы безопасности и Министерство внутренних дел действовали законно в каждом случае слежки, получая разрешение либо от судов, либо от Министерства юстиции.

Коша также заявил журналистам в четверг, что не видит причин отрицать использование правительством Pegasus. По данным венгерского государственного информационного агентства MTI, он утверждал, что "технические гиганты проводят гораздо более широкий надзор" за своими пользователями, чем венгерское правительство.

Оппозиционные депутаты потребовали провести расследование по использованию правительством Pegasus и пожаловались, что результаты двух специальных заседаний комитета по рассмотрению дела, включая заседание комитета по обороне и правоохранительным органам в четверг, были засекречены правящей партией до 2050 года.

Вероятное использование злонамеренного программного обеспечения против критически настроенных журналистов в Венгрии происходит на фоне стойкого осуждения премьер-министра Виктора Орбана со стороны Европейского Союза. Критики Орбана утверждают, что он систематически перетаскивал венгерские СМИ под контроль правительства и вводил в стране все более автократическое правление.

Летом в Будапеште происходили протесты после появления информации о слежке правительства.