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Сейм Литвы одобрил меры по замедлению роста цен на энергоносители

Пятница, 5 ноября 2021, 10:19

Сейм Литвы утвердил план, позволяющий замедлить рост цен на электроэнергию, газ и отопление для потребителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Delfi.

С января 2022 года газ, электричество и отопление не подорожают настолько, насколько прогнозировалось.

Депутаты приняли поправки в пять законов, которые позволят избежать огромного скачка цен на энергоносители с января. В результате рост цен на газ для потребителей растянется на пять лет.

Производителям тепла разрешат покупать большую долю природного газа не через биржу, а непосредственно у поставщика газа. В настоящее время они должны покупать через биржу не менее 50% годовой потребности в газе.

Рост цен на электроэнергию притормозит и то, что Сейм отложил примерно на полгода срок выбора для 500 тысяч потребителей независимого поставщика.

Ранее предполагалось, что потребители должны определиться с выбором до середины декабря.

По предварительным оценкам цена на электроэнергию для домашних потребителей с января вырастет менее чем на 20%, а цена на газ для людей с газовыми плитами вырастет примерно на 20%. Без поправок она бы увеличилась на 51%.

Газовое отопление домов подорожает примерно на 30% вместо 83%.

В связи с ростом цен на энергоносители власти стран ЕС вводят разные меры. В Эстонии до марта всем потребителям будут компенсировать 50% платежки за электроэнергию.

Французское правительство решило выплатить 100 евро гражданам, получающим менее 2000 евро в месяц, чтобы помочь им справиться с ростом цен на энергию и топливо.

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Литва Энергетика
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