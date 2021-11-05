Земан заявил о готовности назначить Фиалу премьер-министром Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что назначение Петра Фиалы премьер-министром нового правительства не станет проблемой.

Об этом он заявил в телефонном интервью из больницы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Земан заявил, что сделает все возможное, чтобы правительство сформировалось как можно быстрее. Он также сказал, что нынешний премьер Андрей Бабиш не заинтересован в том, чтобы остаться главой правительства.

Бабиш заявил, что планирует подать заявление об отставке правительства Земану в письменной форме сразу после окончания первого заседания Палаты депутатов.

Президент Чехии выступил публично впервые с 1 сентября, когда начался учебный год в Брно. Он дал интервью СМИ впервые с 22 августа.

Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале в Праге Земан сказал, что чувствует себя абсолютно нормально и, поскольку его не перегружали, лучше обычного. Он заявил, что не курил месяц.

Земан не сказал в интервью, будет ли он назначать правительство в том составе, который предложит Фиала.

Напомним, Земана в четверг перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Фиала на этой неделе объявил, что партии-победители выборов договорились о распределении министерских должностей между ними.

По словам Фиалы, руководитель администрации президента ему сообщил, что Земан готов встретиться с ним, как только его переведут из реанимации.