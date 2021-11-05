Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Земан заявил о готовности назначить Фиалу премьер-министром Чехии

Пятница, 5 ноября 2021, 13:21

Президент Чехии Милош Земан заявил, что назначение Петра Фиалы премьер-министром нового правительства не станет проблемой.

Об этом он заявил в телефонном интервью из больницы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Земан заявил, что сделает все возможное, чтобы правительство сформировалось как можно быстрее. Он также сказал, что нынешний премьер Андрей Бабиш не заинтересован в том, чтобы остаться главой правительства.

Бабиш заявил, что планирует подать заявление об отставке правительства Земану в письменной форме сразу после окончания первого заседания Палаты депутатов.

Президент Чехии выступил публично впервые с 1 сентября, когда начался учебный год в Брно. Он дал интервью СМИ впервые с 22 августа.

Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале в Праге Земан сказал, что чувствует себя абсолютно нормально и, поскольку его не перегружали, лучше обычного. Он заявил, что не курил месяц.

Земан не сказал в интервью, будет ли он назначать правительство в том составе, который предложит Фиала.

Напомним, Земана в четверг перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Фиала на этой неделе объявил, что партии-победители выборов договорились о распределении министерских должностей между ними.

По словам Фиалы, руководитель администрации президента ему сообщил, что Земан готов встретиться с ним, как только его переведут из реанимации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
powered by lun.ua

Статьи

На пороге катастрофы: почему Европа не стала отказываться от централизованного отопления

Есть ли будущее у системы централизованного отопления? Опыт восточноевропейских стран однозначен – есть. И это – важный пример для Украины (укр.).
5 ноября 2021 — Андрей Зинченко для Европейской правды

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды

Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире

Партнерство – это "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств. В Украине это происходит не всегда (укр.)
4 ноября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды