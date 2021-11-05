Дипломат РФ, якого знайшли мертвим у Берліні, був сином генерал-лейтенанта ФСБ

Російський дипломат, тіло якого знайшли біля посольства РФ у Берліні, був сином заступника директора Другої служби ФСБ РФ та начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Алєксєя Жало.

Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat, повідомляє "Європейська правда".

Розслідувачі змогли встановити особу вбитого - це Кірілл Жало, 35-річний співробітник посольства РФ у Берліні.

фото - The Insider

База реєстрації автомобілів та нерухомості підтверджує, що Кирило Олексійович Жало був зареєстрований разом із батьком на одну адресу і в Москві, і раніше в Ростові-на-Дону.

Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кірілла Жало було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 по 4 листопада 2021 року.

Управління захисту конституційного ладу ФСБ РФ вважають причетним до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Його було застрелено серед білого дня 23 серпня 2019 року в берлінському парку.

Видання The Insider пише, що Жало-молодший працював третім секретарем Постійного представництва РФ при Міністерстві оборони у Відні, а до Берліна був переведений 19 червня 2019 року, всього за два місяці до вбивства Хангошвілі.

Згідно з розслідуванням Spiegel, дослідницьких платформ Bellingcat і The Insider та американського каналу новин CNN, співробітники Другої служби ФСБ також були причетні до отруєння російського опозиційного політика Алєксєя Навального влітку 2020 року.