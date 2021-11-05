Дипломат РФ, найденный мертвым в Берлине, был сыном генерал-лейтенанта ФСБ

Российский дипломат, тело которого было найдено у посольства РФ в Берлине, был сыном заместителя директора Второй службы ФСБ РФ и начальника Управления защиты конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, сообщает "Европейская правда".

Расследователи смогли установить личность убитого – это Кирилл Жало, 35-летний сотрудник посольства РФ в Берлине.

База регистрации автомобилей и недвижимости подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом в один адрес и в Москве, и раньше в Ростове-на-Дону.

Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года.

Управление защиты конституционного строя ФСБ РФ считается причастным к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен среди бела дня 23 августа 2019 года в берлинском парке.

Издание The Insider пишет, что Жало-младший работал третьим секретарем постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин был переведен 19 июня 2019 года, всего за два месяца до убийства Хангошвили.

Согласно расследованию Spiegel, исследовательских платформ Bellingcat и The Insider и американского новостного канала CNN, сотрудники Второй службы ФСБ также были причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального летом 2020 года.