Парламент Португалії схвалив закон про евтаназію

Парламент Португалії схвалив переформульований закон про евтаназію, що дозволяє припинення життя людини за допомогою лікаря для невиліковно хворих та тяжко поранених.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Нова редакція законопроєкту прояснила визначення того, коли евтаназія буде можлива після того, як Конституційний суд ухвалив, що попереднє посилання в законопроєкті на "остаточне пошкодження крайньої серйозності відповідно до наукового консенсусу" позбавлене "необхідної суворості".

У новій версії законопроєкту йдеться, що евтаназія можлива у випадках "серйозної травми, остаточної та повної інвалідності, яка робить людину залежною від інших чи від технологій для виконання елементарних повсякденних завдань", і коли існує "дуже висока впевненість чи ймовірність того, що такі обмеження збережуться протягом тривалого часу без можливості лікування чи значного поліпшення".

Законопроєкт ще має підписати президент Марсело Ребело де Соуза, побожний католик, який мав серйозні застереження щодо документа і саме він направив законопроєкт до Конституційного суду.

Португалія стала п'ятою країною ЄС, яка узаконила евтаназію. Досі евтаназія була законною в Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, а також у Канаді.

В Італії зібрали понад 1 мільйон підписів за проведення референдуму щодо декриміналізації евтаназії.