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Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии

Пятница, 5 ноября 2021, 19:31

Парламент Португалии одобрил переформулированный закон об эвтаназии, разрешающий прекращения жизни человека с помощью врача для неизлечимо больных и тяжело раненых.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Новая редакция законопроекта прояснила "неточное" определение того, когда эвтаназия будет возможна после того, как Конституционный суд постановил, что предыдущая ссылка в законопроекте на "окончательное повреждение крайней серьезности в соответствии с научным консенсусом" лишена "необходимой строгости".

В новой версии законопроекта говорится, что эвтаназия возможна в случаях "серьезной травмы, окончательной и полной инвалидности, которая делает человека зависимым от других или от технологий для выполнения элементарных повседневных задач", и корда существует "очень высокая уверенность или вероятность того, что такие ограничения сохранятся в течение долгого времени без возможности излечения или значительного улучшения".

Законопроект еще должен подписать президент Марсело Ребело де Соуза, набожный католик, у которого были серьезные оговорки по поводу законопроекта и именно он направил законопроект в Конституционный суд.

Португалия стала пятой страной ЕС, узаконившей эвтаназию. До сих пор эвтаназия была законной в Испании, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, а также в Канаде.

В Италии собрали более 1 миллиона подписей за проведение референдума по декриминализации эвтаназии.

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Португалия ЕвроЖизнь
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