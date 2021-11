ЄС, НАТО і США спільно просять схвалити закон про СБУ попри його недоліки

Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, звернулась із закликом до Верховної Ради невідкладно схвалити у другому читанні законопроєкт про Службу безпеки України (СБУ) та узгоджений з ним "сателітний" закон.

Відповідний заклик керівників посольств ЄС, НАТО та США в Україні, а також очільник Консультативної місії ЄС міститься у спільній статті на сайті "Європейської правди", яка вийшла у понеділок, 8 листопада.

У матеріалі наголошується: якщо законопроєкт у поточній редакції буде ухвалений та повноцінно втілений, він стане фундаментом для комплексного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів та провідної практики.

Представники ЄС, НАТО і США, між тим, визнають, що законопроєкт залишає відкритими низку питань.

Зокрема, це – надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права і свободи людини; збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; збереження ізоляторів тимчасового тримання; недостатня визначеність процедури атестації працівників СБУ, а також можливість призначення звільнених працівників СБУ без конкурсу на посади в інших відомствах.

Проте західні партнери України наголошують: проблемні питання не мають завадити остаточному ухваленню законопроєкту.

"Згадані недоліки потребують доопрацювання, особливо на етапі реалізації ключових положень закону щодо посилення судового контролю і зміцнення механізмів нагляду, але вони не мають бути перешкодою для якнайшвидшого ухвалення закону Верховною радою.

Вперше за всю історію незалежної України склалися такі сприятливі умови для докорінної реформи СБУ. Такою унікальною можливістю не можна нехтувати", - сказано у статті.

Тим часом, Консультативна місія ЄС, яка надає поради українському уряду щодо реформування сектора громадської безпеки, окремо наголосила у своєму Twitter, що обидва закони нададуть Україні чітку дорожню карту для реалізації цієї "життєво важливої реформи для євроатлантичного майбутнього України та безпеки її громадян".

Both laws will provide #Ukraine with a clear roadmap for implementing this vital reform for Ukraine’s Euro-Atlantic future and the security of its citizens