ЕС, НАТО и США совместно просят одобрить закон о СБУ, несмотря на его недостатки

Международная совещательная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, обратилась с призывом к Верховной раде безотлагательно одобрить во втором чтении законопроект о Службе безопасности Украины (СБУ) и согласованный с ним "сателлитный" закон.

Соответствующий призыв руководителей посольств ЕС, НАТО и США в Украине, а также главы Консультативной миссии ЕС содержится в их совместной статье на сайте "Европейской правды", вышедшей в понедельник, 8 ноября.

В материале отмечается: если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практикой.

Представители ЕС, НАТО и США, между тем, признают, что законопроект оставляет открытым ряд вопросов.

В частности, это чрезвычайно широкие полномочия контрразведки, позволяющие нарушать основные права и свободы человека; сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; сохранение изоляторов временного содержания; недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных работников СБУ без конкурса на должности в других ведомствах.

Однако западные партнеры Украины отмечают: проблемные вопросы не должны помешать окончательному принятию законопроекта.

"Упомянутые недостатки нуждаются в доработке, особенно на этапе реализации ключевых положений закона об усилении судебного контроля и укреплении механизмов надзора, но они не должны быть препятствием для скорейшего принятия закона Верховной радой.

Впервые за всю историю независимой Украины сложились благоприятные условия для коренной реформы СБУ. Такой уникальной возможностью нельзя пренебрегать", - говорится в статье.

Между тем Консультативная миссия ЕС, которая дает советы украинскому правительству по реформированию сектора общественной безопасности, особо подчеркнула в своем Twitter, что оба закона предоставят Украине четкую дорожную карту для реализации этой "жизненно важной реформы для евроатлантического будущего Украины и безопасности ее граждан".

Both laws will provide #Ukraine with a clear roadmap for implementing this vital reform for Ukraine’s Euro-Atlantic future and the security of its citizens