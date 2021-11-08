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Міноборони Польщі показало, як мігранти кусачками прорізають огорожу на кордоні

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Понеділок, 8 листопада 2021, 15:25

Міноборони Польщі оприлюднило чергове відео спроби великої групи нелегалів потрапити на територію Польщі з боку Білорусі.

Відеоролик оприлюднений у Twitter міністерства, пише "Європейська правда".

"Подальші спроби мігрантів перетнути кордон у районі Кузниця", - сказано у підписі до відео, на якому видно, як один із мігрантів наполегливо намагається розрізати паркан кусачками. Польський охоронець кордону по інший бік паркану розбризкує на нього сльозогінний газ.

На кадрах видно, як зовсім поруч інший мігрант намагається пошкодити паркан лопатою.

За ним ще один нелегал рубає дерево, вірогідно, з метою повалити його.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами. Щонайменше одній спробі прориву вже запобігли.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони найближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

В Білорусі заявили, що величезна група мігрантів самоорганізувалась, щоб "виключити насильницьке витіснення польською стороною".

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Польща Білорусь міграційна криза шантаж мігрантами
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