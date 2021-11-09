Дуда: мігрантів, що штурмують кордон, контролюють спецслужби Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що білоруські спецслужби контролюють групи мігрантів, які прийшли до польського кордону у понеділок.

Про це він сказав у вівторок після наради в Бюро національної безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Ті групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, очевидно, як видно на відеозаписах, були під контролем білоруських спецслужб, які в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу", - сказав президент.

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Він запевнив, що польські служби в понеділок були готові до різних сценаріїв в умовах нинішньої кризи та, "незважаючи на заворушення", вдалося запобігти порушенню кордону.

"Це гібридна акція білоруського режиму проти Польщі та ЄС… Це агресивні дії, яким ми повинні дати відсіч, це виконання наших обов'язків як члена ЄС", - зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що серйозних інцидентів вночі не відбулося, хоча спроби перетину кордону були.

"Зараз у нас там на кордоні лігво мігрантів, які з білоруського боку заблоковані білоруськими службами, тож вони не можуть залишити територію. У цьому таборі найближче до кордону перебувають близько тисячі людей. В основному, це молоді люди, як ви могли бачити вчора на відео", - додав Дуда.

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Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" через те, що мігранти розташувалися неподалік.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС схвалити новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв'язку з міграційною кризою.