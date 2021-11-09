Дуда: мигрантов, штурмующих границу, контролируют спецслужбы Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что белорусские спецслужбы контролируют группы мигрантов, пришедших на польскую границу в понедельник.

Об этом он сказал во вторник после совещания в Бюро национальной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

"Те группы мигрантов, которые вчера отправились на польскую границу, несколько тысяч человек, очевидно, как видно на видеозаписях, были под контролем белорусских спецслужб, которые в последний момент вывели этих людей с обычной дороги в лес для того, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси там, где нет пограничного перехода", – сказал президент.

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Он заверил, что польские службы в понедельник были готовы к разным сценариям в условиях нынешнего кризиса и, "несмотря на беспорядки", удалось предотвратить нарушение границы.

"Это гибридная акция белорусского режима против Польши и ЕС... Это агрессивные действия, которым мы должны дать отпор, это выполнение наших обязанностей как члена ЕС", - сказал Анджей Дуда.

Он добавил, что серьезных инцидентов ночью не произошло, хотя попытки пересечения границы были.

"Сейчас у нас там на границе логово мигрантов, которые с белорусской стороны заблокированы белорусскими службами, поэтому они не могут покинуть территорию. В этом лагере ближе к границе находятся около тысячи человек. В основном это молодые люди, как вы могли видеть вчера на видео", – добавил Дуда.

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Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" из-за того, что мигранты расположились неподалеку.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС одобрить новый пакет санкций против режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.