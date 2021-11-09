Лавров обвинил Запад в миграционном кризисе на польско-белорусской границе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", главу МИД России цитирует агентство "Интерфакс".

"Ноги растут из той политики, которую западные страны, включая НАТО и страны Евросоюза, проводили много лет по Ближнему Востоку и северу Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам", - заявил Лавров.

Читайте также Посол в Польше заявил о рисках попадания мигрантов из Беларуси в Украину

"Поэтому главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами сейчас лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился", – добавил глава МИД РФ.

Также Лавров намекнул, что ЕС мог бы платить Беларуси за сдерживание мигрантов.

"Вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили: а почему, когда из Турции уходили беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики. Почему нельзя помогать также белорусам?" - добавил российский министр.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

Читайте также В ЕС рассказали, как режим Лукашенко через дипучреждения заманивает мигрантов в Беларусь

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомления для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.