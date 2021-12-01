У Данії вперше з початку пандемії зареєстрували понад 5 тисяч випадків COVID-19

У Данії зареєстрували 5120 позитивних тестів на COVID-19, що є найбільшим щоденним показником за час пандемії.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Цифра, опублікована агентством State Serum Institute (SSI), трохи вища за попередній рекорд у 4508 випадків, встановлений 18 грудня 2020 року.

Наприкінці листопада щоденна кількість випадків захворювання коливалася близько 4000 та кілька разів наближалася до 4500.

Новий максимум виявили наступного дня після того, як міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке заявив, що є ознаки того, що ця хвиля інфекцій "стабілізується".

5120 нових випадків було отримано в результаті 195 137 ПЛР-тестів, що дає рівень позитивних результатів 2,62%.

Число госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом у Данії зараз становить 439, що на шість більше, ніж у вівторок. Це число нижче від пікових показників госпіталізацій зими 2020 року, коли кількість госпіталізованих перевищила 900.

Данія вже підтвердила чотири випадки нового варіанта "Омікрон". Усі вони повернулися з мандрівки в Африку.

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