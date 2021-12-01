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В Дании впервые с начала пандемии зарегистрировали более 5 тысяч случаев COVID-19

Среда, 1 декабря 2021, 18:54

В Дании зарегистрировали 5120 положительных тестов на COVID-19, что является наибольшим ежедневным показателем за все время пандемии.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Цифра, опубликованная агентством State Serum Institute (SSI), несколько выше предыдущего рекорда в 4508 случаев, установленного 18 декабря 2020 года.

В конце ноября ежедневное количество случаев заболевания колебалось около 4000 и несколько раз приближалось к 4500.

Новый максимум выявили на следующий день после того, как министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что есть признаки того, что нынешняя волна инфекций "стабилизируется".

5120 новых случаев были получены в результате 195 137 ПЦР-тестов, что дает уровень положительных результатов 2,62%.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Дании сейчас составляет 439, что на шесть больше, чем во вторник. Это число ниже пиковых показателей госпитализаций зимы 2020 года, когда число госпитализированных превысило 900.

Дания уже подтвердила четыре случая нового варианта "Омикрон". Все инфицированные вернулись из Африки.

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