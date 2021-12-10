Парламент Германии одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников

Немецкий Бундестаг принял решение ввести обязательную вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.

Законопроект был принят 571 голосом "за", 80 депутатов проголосовали против, 38 воздержались.

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Во второй половине дня Бундесрат, верхняя палата парламента, еще должен принять окончательное решение по этому поводу на специальном заседании.

Согласно проекту закона, работники учреждений с уязвимыми людьми и медицинские работники должны предоставить доказательства вакцинации или выздоровления от коронавируса до 15 марта 2022 года.

Только те медицинские работники, которые смогут предоставить доказательство противопоказания к вакцинации, будут освобождены от обязательной прививки.

Новые меры также расширяют список тех, кому разрешено вакцинировать людей от COVID, на стоматологов, ветеринаров и фармацевтов.

Новое правительство канцлера Олафа Шольца сделало борьбу с пандемией своим приоритетом, поскольку с приближением рождественских праздников беспокойство по поводу нового всплеска заболеваемости растет.

8 декабря в стране было зарегистрировано больше всего смертей с февраля.

Как сообщалось, Австрия первой в ЕС введет обязательную вакцинацию всего населения с февраля, правительство уже представило детали законопроекта со штрафами и перечнем исключений.

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