Парламент Германии одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников
Немецкий Бундестаг принял решение ввести обязательную вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.
Законопроект был принят 571 голосом "за", 80 депутатов проголосовали против, 38 воздержались.
Во второй половине дня Бундесрат, верхняя палата парламента, еще должен принять окончательное решение по этому поводу на специальном заседании.
Согласно проекту закона, работники учреждений с уязвимыми людьми и медицинские работники должны предоставить доказательства вакцинации или выздоровления от коронавируса до 15 марта 2022 года.
Только те медицинские работники, которые смогут предоставить доказательство противопоказания к вакцинации, будут освобождены от обязательной прививки.
Новые меры также расширяют список тех, кому разрешено вакцинировать людей от COVID, на стоматологов, ветеринаров и фармацевтов.
Новое правительство канцлера Олафа Шольца сделало борьбу с пандемией своим приоритетом, поскольку с приближением рождественских праздников беспокойство по поводу нового всплеска заболеваемости растет.
8 декабря в стране было зарегистрировано больше всего смертей с февраля.
Как сообщалось, Австрия первой в ЕС введет обязательную вакцинацию всего населения с февраля, правительство уже представило детали законопроекта со штрафами и перечнем исключений.
Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку
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