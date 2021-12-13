Джонсон заявив про наближення масштабної хвилі епідемїі через штам "Омікрон"

Прем’єр Британії Борис Джонсон виступив зі спеціальним зверненням до громадян, попередивши їх про наближення "припливної хвилі" епідемії коронавірусу у зв’язку з поширенням в країні штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

"Боюся, зараз ми входимо у надзвичайну ситуацію в нашій боротьбі з новим варіантом "Омікрон"... Не залишається сумнівів у тому, що наближається "припливна хвиля" епідемії", - сказав Джонсон у телезверненні ввечері 12 грудня.

Перед тим вдень органи охорони здоров’я оголосили "четвертий рівень" епідеміологічного ризику, що у Британії є найвищим та позначає дуже високий ризик поширення вірусу. Британія останній раз перед цим вийшла з четвертого рівня у травні.

Прем’єр окреслив плани уряду у зв’язку із загрозою, в якому центральне місце відводять вакцинації підсилюючими дозами.

"Вже зрозуміло, що дві дози вакцини не забезпечують достатнього рівня захисту. Але наші вчені переконані, що третьою дозою захист можна знову посилити", - зауважив Джонсон. Він додав, що зараз люди, які щепились давно, вже не мають достатнього імунітету, тому знову є ризики великих показників госпіталізації та смертей.

В уряді пропонують запропонувати підсилюючу дозу усім дорослим в Англії, у яких з другої дози минуло від трьох місяців. Люди віком від 30 років вже можуть записуватися на щеплення, для молодших таку опцію відкриють найближчим часом. На додачу, планується розгорнути численні додаткові пункти вакцинації у публічних місцях та мобільні бригади.

При цьому, деякі інші процедури у медичній системі можуть відкладатися до нового року, щоб вивільнити медперсонал для масової вакцинації.

Раніше про такі ж цілі оголосив уряд Шотландії, заявивши мету запропонувати підсилюючу дозу усім дорослим до кінця року; повторну кампанію вакцинації розгортають і інші регіони Сполученого Королівства.

У суботу, другий день масштабної кампанії щеплення підсилюючими дозами, в Британії зробили понад пів мільйона щеплень.

Нагадаємо, 9 грудня Джонсон оголосив перехід країни до "плану Б" протидії епідемії, що означає повернення частини карантинних обмежень.

З середини літа в Англії скасували фактично всі карантинні обмеження, попри чергову хвилю епідемії - з огляду на те, що більша частина населення країни вже захищена вакциною. Відтоді щоденний приріст заражень у Британії загалом складає понад 30 тисяч випадків, іноді наближаючись і до 50 тисяч. Проте донедавна в уряді відмовлялися повертати обмеження, попри заклики експертної спільноти.

Варто зазначити, що смертність серед коронахворих влітку-восени 2021 року в рази нижча, ніж з такими ж показниками минулої зими, коли кампанія вакцинації тільки починалася.