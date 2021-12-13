Джонсон заявил о приближении масштабной волны эпидемии из-за штамма "Омикрон"

Премьер Британии Борис Джонсон выступил со специальным обращением к гражданам, предупредив их о приближающейся "приливной волне" эпидемии коронавируса в связи с распространением в стране штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

"Боюсь, сейчас мы входим в чрезвычайную ситуацию в нашей борьбе с новым вариантом "Омикрон"... Не остается сомнений в том, что близится "приливная волна" эпидемии", - сказал Джонсон в телеобращении вечером 12 декабря.

Перед тем днем ​​органы здравоохранения объявили максимальный "четвертый уровень" риска распространения вируса. Британия последний раз перед этим вышла из 4 уровня в мае.

Премьер очертил планы правительства в связи с угрозой, в которой центральное место отводят вакцинации усиливающими дозами.

"Уже понятно, что две дозы вакцины не обеспечивают достаточного уровня защиты. Но наши ученые убеждены, что третьей дозой можно снова усилить защиту", - отметил Джонсон. Он добавил, что сейчас у людей, которые прививались давно, уже нет достаточного иммунитета, поэтому снова есть риски больших показателей госпитализации и смертей.

В правительстве хотят предложить усиливающую дозу всем взрослым в Англии, у которых со второй дозы прошло от трех месяцев. Люди старше 30 лет уже могут записываться на прививку, для младших такую ​​опцию откроют в ближайшее время. Вдобавок, планируется развернуть многочисленные дополнительные пункты вакцинации в публичных местах и ​​мобильные бригады.

Другие несрочные процедуры в медицинской системе могут откладываться до нового года, чтобы высвободить медперсонал для массовой вакцинации.

Ранее о таких же целях объявило правительство Шотландии, заявив цель предложить усиливающую дозу всем взрослым до конца года; кампанию вакцинации усиливающими дозами развертывают и другие регионы Соединенного Королевства.

В субботу, второй день масштабной кампании прививки усиливающими дозами, в Британии сделали более полумиллиона уколов.

Напомним, 9 декабря Джонсон объявил переход страны к "плану Б" противодействия эпидемии, что означает возврат части карантинных ограничений.

С середины лета в Англии отменили практически все ограничения, несмотря на очередную волну эпидемии – учитывая, что большая часть населения страны уже была защищена вакциной. С того времени ежедневный прирост заражений в Британии составляет более 30 тысяч случаев, иногда приближаясь и к 50 тысячам. Однако до недавнего времени в правительстве отказывались возвращать ограничения, несмотря на призывы экспертного сообщества.

Следует отметить, что смертность среди коронавирусных больных летом-осенью 2021 года в разы ниже, чем с такими же показателями в прошлую зиму, когда кампания вакцинации только начиналась.