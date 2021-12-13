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У Британії повідомили про першу смерть пацієнта зі штамом "Омікрон"

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:05

У Британії помер щонайменше один пацієнт після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Виступаючи під час візиту до клініки, яка проводить вакцинацію, поблизу Паддінгтона, на заході Лондона, Борис Джонсон сказав: "На жаль, так, "Омікрон" спричиняє госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрона".

"Я думаю, що ми повинні припинити думати, що це якось м’яка версія вірусу, і просто визнати швидкість, з якою він поширюється серед населення. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це отримати бустерні дози" - заявив Джонсон.

Раніше Борис Джонсон виступив зі спеціальним зверненням до громадян, попередивши їх про наближення "припливної хвилі" епідемії коронавірусу у зв’язку з поширенням в країні штаму "Омікрон".

Перед тим вдень органи охорони здоров’я оголосили "четвертий рівень" епідеміологічного ризику, що у Британії є найвищим та позначає дуже високий ризик поширення вірусу. Британія останній раз перед цим вийшла з четвертого рівня у травні. 

Нагадаємо, 9 грудня Джонсон оголосив перехід країни до "плану Б" протидії епідемії, що означає повернення частини карантинних обмежень.

З середини літа в Англії скасували фактично всі карантинні обмеження, попри чергову хвилю епідемії - з огляду на те, що більша частина населення країни вже захищена вакциною. Відтоді щоденний приріст заражень у Британії загалом складає понад 30 тисяч випадків, іноді наближаючись і до 50 тисяч. Проте донедавна в уряді відмовлялися повертати обмеження, попри заклики експертної спільноти.

Варто зазначити, що смертність серед коронахворих влітку-восени 2021 року в рази нижча, ніж з такими ж показниками минулої зими, коли кампанія вакцинації тільки починалася.

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Велика Британія Коронавірус
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