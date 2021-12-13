В Британии сообщили о первой смерти пациента со штаммом "Омикрон"

В Британии умер по меньшей мере один пациент после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Выступая во время визита в клинику, проводящую вакцинацию, вблизи Паддингтона, на западе Лондона, Борис Джонсон сказал: "К сожалению, да, "Омикрон" вызывает госпитализацию, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона".

"Я думаю, что мы должны прекратить думать, что это какая-то мягкая версия вируса, и просто признать скорость, с которой он распространяется среди населения. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это получить бустерные дозы", - заявил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон выступил со специальным обращением к гражданам, предупредив их о приближающейся "приливной волне" эпидемии коронавируса в связи с распространением в стране штамма "Омикрон".

Перед тем днем ​​органы здравоохранения объявили "четвертый уровень" эпидемиологического риска, который в Британии самый высокий и обозначает очень высокий риск распространения вируса. Британия в последний раз перед этим вышла с четвертого уровня в мае.

Напомним, 9 декабря Джонсон объявил переход страны к "плану Б" противодействия эпидемии, что означает возвращение части карантинных ограничений.

С середины лета в Англии отменили практически все карантинные ограничения, несмотря на очередную волну эпидемии – учитывая, что большая часть населения страны уже защищена вакциной. С того времени ежедневный прирост заражений в Британии составляет более 30 тысяч случаев, иногда приближаясь и к 50 тысячам. Однако до недавнего времени в правительстве отказывались возвращать ограничения, несмотря на призывы экспертного сообщества.

Следует отметить, что смертность среди коронавирусных больных летом-осенью 2021 года в разы ниже, чем с такими же показателями минувшей зимы, когда кампания вакцинации только начиналась.

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