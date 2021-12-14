Кіпр вимагатиме від туристів ковід-тести через 72 години після прибуття

Кіпр з 15 грудня почне вимагати від прибулих у країну обов’язкові експрес-тести на COVID-19.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства України на Кіпрі на сторінці у Facebook.

"З 15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талона та документа, що посвідчує особу. Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані" - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 15 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів, таких як святкування ювілеїв, хрестин та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки для щеплених як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

Також у країні скасовуються різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), що організовуються приватними компаніями, організаціями та асоціаціями у приміщеннях та просто неба.

З 15 грудня термін між другою та третьою дозою вакцинації скорочується до 5 місяців та 2 тижнів.

Як зазначили у посольстві, 15 січня 2022 року уряд Кіпру знову переглядатиме рішення щодо відмови від дії SafePass для нещеплених третьою дозою.

Нагадаємо, Австрія першою з європейських країн з грудня скоротила термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів.

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