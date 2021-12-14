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Кипр будет требовать от туристов ковид-тесты через 72 часа после прибытия

Вторник, 14 декабря 2021, 10:44

Кипр с 15 декабря потребует от прибывших в страну обязательных экспресс-тестов на COVID-19.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Украины на Кипре на странице Facebook.

"С 15 декабря 2021 года пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия. Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. Лица, привитые бустерной дозой, проходить тестирование не обязаны", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года доступ к общественным мероприятиям, таким как празднование юбилеев, крестин и заведений питания в отелях, разрешается только для привитых как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста.

Также в стране отменяются рождественские мероприятия (если они проводятся без соблюдения протоколов), организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом.

С 15 декабря срок между второй и третьей дозой вакцинации сокращается до 5 месяцев и 2 недель.

Как отметили в посольстве, 15 января 2022 года правительство Кипра снова будет пересматривать решение об отказе от действия SafePass для непривитых третьей дозой.

Напомним, Австрия первой из европейских стран с декабря сократила срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.

Подробнее о новых правилах читайте в статье "Весна придет - колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.

Смотрите также объяснения на нашем Youtube-канале: Правила въезда в ЕС с ноября-2021. Что изменила красная зона?

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Кипр Туризм
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