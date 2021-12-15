Парламент Мальти легалізував вирощування та особисте використання канабісу

Мальта стала першою країною Європейського Союзу, яка легалізувала вирощування та особисте вживання канабісу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

За відповідне рішення парламент Мальти проголосував у вівторок після обіду. Опозиційна націоналістична партія Мальти виступила проти.

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Відтепер дорослим буде дозволено носити із собою до 7 грамів канабісу та вирощувати вдома не більше чотирьох рослин.

Відповідно до закону, будуть створені асоціації для поширення препарату або насіння для вирощування. Таким чином держава регулюватиме, хто скільки канабісу купує. Людина зможе бути членом лише однієї асоціації.

Куріння у громадських місцях чи на очах у дітей буде незаконним.

Відповідно до змін, будь-хто, хто має більше 7 грамів, але менше ніж 28 грамів, може бути оштрафований на суму до 100 євро.

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Куріння в громадських місцях буде каратися штрафом у розмірі 235 євро.

Ті, хто курить канабіс на очах дітей, може бути оштрафований на суму до 500 євро.

Відповідальний міністр Оуен Боннічі сказав, що це "історичний" крок, який утримає дрібних споживачів канабісу від кримінального правосуддя і "приборкає незаконний обіг наркотиків, переконавшись, що споживачі тепер мають безпечний і впорядкований шлях, через який вони можуть отримати канабіс ".

Опозиція вважає, що новий закон "призведе лише до зміцнення нелегального ринку, яким скористається організована злочинність".

Противники закликали президента Мальти Джорджа Веллу не підписувати закон. Схвалення президента є заключним етапом легалізації.

Подібні плани є у кількох інших країн Європи, таких як Німеччина, Люксембург та Швейцарія.

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