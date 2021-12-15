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Парламент Мальты легализовал выращивание и личное использование каннабиса

Среда, 15 декабря 2021, 14:20

Мальта стала первой страной Европейского Союза, которая легализовала выращивание и личное употребление каннабиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

За соответствующее решение парламент Мальты проголосовал во вторник во второй половине дня. Оппозиционная националистическая партия Мальты выступила против.

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Теперь взрослым будет разрешено носить с собой до 7 граммов каннабиса и выращивать дома не более четырех растений.

Согласно закону будут созданы ассоциации для распространения препарата или семян для выращивания. Таким образом государство будет регулировать, кто сколько каннабиса покупает. Человек не может быть членом только одной ассоциации.

Курение в общественных местах или на глазах у детей будет незаконным.

Согласно изменениям, любой, кто имеет более 7 граммов, но менее 28 граммов, может быть оштрафован на сумму до 100 евро.

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Курение в общественных местах будет наказываться штрафом в размере 235 евро.

Курящие каннабис на глазах детей могут быть оштрафованы на сумму до 500 евро.

Ответственный министр Оуэн Бонничи сказал, что это "исторический" шаг, который удержит мелких потребителей каннабиса от уголовного правосудия и "обуздает незаконное обращение наркотиков, убедившись, что потребители теперь имеют безопасный и упорядоченный путь, через который они могут получить каннабис".

Оппозиция считает, что новый закон "приведет только к укреплению нелегального рынка, которым воспользуется организованная преступность".

Противники призвали президента Мальты Джорджа Веллу не подписывать закон. Одобрение президента является завершающим этапом легализации.

Подобные планы есть в ряде других стран Европы, таких как Германия, Люксембург и Швейцария.

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Мальта ЕвроЖизнь
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