Мальта легалізує вирощування та володіння канабісом для особистого використання

Цього тижня Мальта стане першою країною ЄС, яка узаконить вирощування та зберігання канабісу для особистого використання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

За планом, володіння до семи грамів речовини буде законним для осіб віком 18 років і старших. Крім того, буде дозволено вирощувати до чотирьох рослин канабісу в домашніх умовах із збереженням до 50 грамів висушеного продукту.

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У вівторок очікується голосування на користь цього закону в мальтійському парламенті, після чого закон підпише президент, щоб він набув чинності до вихідних, повідомив виданню відповідальний міністр Оуен Боннічі.

За кроком Мальти, найменшої держави-члена ЄС, ймовірно, відбудуться зміни в законодавстві в інших країн Європи в 2022 році.

Німеччина нещодавно оголосила про крок щодо створення юридично регульованого ринку після заяв урядів Швейцарії, Люксембургу та Нідерландів. Планується референдум в Італії, а аналогічний закон уже ухвалено в Канаді, Мексиці та 18 штатах США.

Боннічі сказав, що його уряд не хоче заохочувати вживання рекреаційних наркотиків, але немає жодних доказів того, що вживання канабісу саме по собі стає поштовхом до вживання сильніших речовин.

"Зараз спостерігається хвиля розуміння того, що жорсткий підхід до споживачів канабісу був непропорційним, несправедливим і завдавав багатьох страждань людям, які ведуть зразковий спосіб життя. Але той факт, що вони використовують канабіс в особистих цілях, робить їх злочинцями", - сказав Боннічі.

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Зміни в підході низки європейських урядів слідували за рішенням ООН у грудні минулого року виключити канабіс зі списку наркотиків, позначених як такі, що потенційно викликають звикання і небезпечні.

За словами Боннічі, мальтійський підхід спрямований на те, щоб уникнути криміналізації будь-якого вживання канабісу при одночасному регулюванні, що забезпечує зниження шкоди.

Зберігання до 28 грамів канабісу призведе до штрафу від 50 до 100 євро, але без судимості.

Особи, молодші 18 років, у яких виявлять канабіс, постануть перед комісією правосуддя, але не будуть піддані арешту.

Тим, хто вживає канабіс у присутності дитини, загрожує штраф від 300 до 500 євро.

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