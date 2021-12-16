Польша сообщила о двух травмированных военных после попытки прорыва границы мигрантами

В Погранслужбе Польше сообщили о двух травмированных военных после того, как ночью несколько групп мигрантов попытались прорваться через границу из Беларуси.

Как сообщает PAP, об этом рассказала пресс-секретарь Анна Михальска, пишет "Европейская правда".

Всего за сутки попытались нелегально пересечь границу более 70 человек.

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Самый серьезный инцидент произошел ночью у села Черемха. По словам пресс-секретаря, мигранты бросались камнями, что и привело к травмированию двух военных. Одному камень попал в колено, другому в лицо. Один из травмированных после оказания помощи вернулся на службу.

Примерно 40 мигрантам из самой большой группы удалось пересечь границу, их задержали и выдворили обратно на линию границы. Еще в двух случаях группы насчитывали 20 и 11 человек, им прорваться не удалось.

Как известно, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда около пункта пропуска собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогавших мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

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