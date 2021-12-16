Перша країна ЄС дозволила таблетки від коронавірусу

Данія стала першою країною в Європейському Союзі, яка дозволила лікування таблетками від коронавірусу американської компанії Merck.

Про це повідомляє Politiken, пише "Європейська правда".

"Ми рекомендуємо лікування таблетками, тому що ми вважаємо, що переваги переважують над недоліками для пацієнтів, які мають найбільший ризик серйозно захворіти від COVID-19", – сказала представниці Національного агентства охорони здоров’я (SST) Кірстін Молл Харбоу.

Оголошення з’явилося, коли Данія вживає заходів на тлі рекордної кількості випадків COVID-19 і спалаху нового варіанту "Омікрон", який, як очікується, стане домінуючим у Копенгагені цього тижня.

Щоденна кількість нових випадків у Данії за останню добу становила 9999, що є найвищим показником, коли-небудь зареєстрованим з початку пандемії.

Препарат продається під назвою Lagevrio у формі таблеток і був схвалений у середині листопада регулятором ЄС для застосування в надзвичайних ситуаціях, до його офіційної реєстрації.

Lagevrio був дозволений з листопада у Великій Британії та перебуває у процесі авторизації в Сполучених Штатах, але його результати, менш оптимістичні, ніж очікувалося.

За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток COVID-19.

Таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

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