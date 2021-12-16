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Первая страна ЕС разрешила таблетки от коронавируса

Четверг, 16 декабря 2021, 15:18

Дания стала первой страной в Европейском Союзе, разрешившей лечение таблетками от коронавируса американской компании Merck.

Об этом сообщает Politiken, пишет "Европейская правда".

"Мы рекомендуем лечение таблетками, потому что мы считаем, что преимущества превалируют над рисками для пациентов, которые имеют наибольший риск серьезно заболеть COVID-19", - сказала представительница Национального агентства здравоохранения (SST) Кирстин Молл Харбоу.

Объявление появилось, когда Дания принимает меры на фоне рекордного количества случаев COVID-19 и вспышки нового варианта "Омикрон", который, как ожидается, станет доминирующим в Копенгагене на этой неделе.

Ежедневное количество новых случаев в Дании за последние сутки составило 9999, что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным с начала пандемии.

Препарат продается под названием Lagevrio в форме таблеток и был одобрен в середине ноября регулятором ЕС для применения в чрезвычайных ситуациях до его официальной регистрации.

Lagevrio был разрешен с ноября в Великобритании и находится в процессе авторизации в Соединенных Штатах, но его результаты менее оптимистичны, чем ожидалось.

По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и, таким образом, замедляет дальнейшее развитие COVID-19.

Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.

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Дания Коронавирус
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