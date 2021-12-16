Елизавета II отменила предрождественский обед из-за всплеска случаев COVID-19

Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский обед со своей семьей в качестве меры предосторожности на фоне роста количества случаев COVID-19 в Британии.

Об этом сообщил источник в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Хотя жаль, что его отменили, есть убеждение, что это правильно для всех", - заявил источник.

Британия в среду 15 декабря сообщила о почти 80 тысячах заражений коронавирусом в сутки, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Главный врач Англии Крис Витти отметил, что ситуация, вероятно, и дальше будет ухудшаться из-за совокупности факторов – стремительного распространения штамма "Омикрон", продолжающейся циркуляции штамма "Дельта" и приближения праздничного периода.

Он призвал людей соблюдать осторожность на праздники и ограничивать контакты.

В воскресенье премьер Борис Джонсон предупредил граждан, что стране грозит масштабная волна эпидемии из-за штамма "Омикрон", и призвал немедленно прививаться усиливающими дозами вакцины всех, у кого со времени последней дозы прошло более трех месяцев.

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Следует отметить, что смертность среди больных коронавирусом сейчас в разы ниже, чем зимой 2020-2021 года, когда кампания вакцинации только начиналась. Например, за минувшие сутки в Британии умерли 165 пациентов, тогда как с похожим количеством заражений в январе за один день зарегистрировали 1820 смертей.

95-летняя британская королева провела большую часть пандемии в Виндзорском замке к западу от Лондона. Ее муж принц Филипп умер в апреле этого года после более чем семи десятилетий брака.

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