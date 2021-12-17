Новий прем'єр Болгарії розповів про позицію щодо України на тлі напруги з РФ

Новий глава болгарського уряду, який обійняв посаду цього тижня, заявив, що позиція його країни щодо України повністю збігається з позицією партнерів по НАТО та ЄС, і висловив готовність зіграти "конструктивну роль" для вирішення конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кирил Петков розповів на брифінгу у штаб-квартирі НАТО в п’ятницю, 17 грудня.

"Наша позиція щодо українського питання повністю відповідає позиції наших партнерів по НАТО та ЄС. Тому в цьому зв'язку я вважаю, що незалежно від того, який внесок ми можемо зробити конструктивно, ми будемо раді зробити це", - сказав він.

Петков зазначив, що дипломатичний шлях вирішення конфлікту був би найкращим, і, за його словами, Болгарія готова посприяти цьому.

"Ми будемо дуже раді зіграти у цьому конструктивну роль. Звичайно, це узгоджена спільна стратегія, яку ми маємо обговорити. Але врешті-решт ми всі виграємо від мирного Чорноморського регіону. І ми всі виграємо від того, що разом ми сильніші", - зазначив глава болгарського уряду.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

Північноатлантичний альянс отримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки" з пропозицією не приймати Україну до НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, НАТО розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

Напередодні у Кремлі заявили, що вже передали США проєкти договору та угоди щодо гарантій безпеки.

Про загрози, з якими може зіткнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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