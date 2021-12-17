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Укр / Рус

Новый премьер Болгарии рассказал о позиции по Украине на фоне напряженности с РФ

Пятница, 17 декабря 2021, 16:44

Новый глава болгарского правительства, вступивший в должность на этой неделе, заявил, что позиция его страны в отношении Украины полностью совпадает с позицией партнеров по НАТО и ЕС, и выразил готовность сыграть "конструктивную роль" для разрешения конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кирил Петков рассказал на брифинге в штаб-квартире НАТО в пятницу, 17 декабря.

"Наша позиция по украинскому вопросу полностью соответствует позиции наших партнеров по НАТО и ЕС. Поэтому в этой связи я считаю, что независимо от того, какой вклад мы можем внести конструктивно, мы будем рады сделать это", - сказал он.

Петков отметил, что дипломатический путь разрешения конфликта был бы лучшим, и, по его словам, Болгария готова помочь этому.

"Мы будем очень рады сыграть в этом конструктивную роль. Конечно, это согласованная общая стратегия, которую мы обсудим. Но в конце концов мы все выигрываем от мирного Черноморского региона. И мы все выигрываем от того, что вместе мы сильнее", - отметил глава болгарского правительства.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Об угрозах, с которыми может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Болгария Альянс Россия Донбасс и ОРДЛО
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