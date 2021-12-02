У Німеччині третій день поспіль спадає захворюваність на коронавірус

У Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом знову перетнув позначку у 70 тисяч, але при цьому захворюваність знижується третій день поспіль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, наводячи дані інституту Роберта Коха.

У четвер 2 грудня повідомили про 73 209 нових заражень - майже стільки ж, як рекордні 76 тисяч рівно тиждень тому. Померли за добу 388 хворих.

Семиденний показник госпіталізації у середу становив 5,6 - теж трохи менше, ніж 5,7 у вівторок. Це ключовий індикатор для посилення карантину: після досягнення показників 3, 6 і 9 в окремих федеральних землях обмеження можуть посилитися.

Проте семиденний показник захворюваність на душу населення вже третій день поспіль знижується - після найвищого максимуму 452,4 у понеділок, в середу він складав 442,9.

Окремі аналітики вважають, що до цих цифр варто ставитися обережно, тому що "знизу" іноді не встигають вчасно передавати дані, принаймні у деяких регіонах.

2 грудня прем’єри федеральних земель, Ангела Меркель, яка залишається на посаді ролі виконуючої обов’язки канцлера до остаточної зміни влади, та її наступник Олаф Шольц зустрінуться для погодження пакету заходів для боротьби з епідемією.

Нагадаємо, окремі райони та федеральні землі вже запровадили частковий локдаун для нещеплених, також по всій території країни вперше за час епідемії почали вимагати ковід-сертифікат для користування громадським транспортом.

Триваюча хвиля епідемії спровокувала в країні запеклі дебати щодо можливості запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу, як планує сусідня Австрія. Неофіційно відомо, що майбутній канцлер Олаф Шольц підтримує такий крок.

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