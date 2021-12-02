В Германии третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом снова пересек отметку в 70 тысяч, но при этом заболеваемость снижается третий день.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, приводя данные института Роберта Коха.

В четверг 2 декабря сообщили о 73 209 новых заражениях – почти столько же, как рекордные 76 тысяч ровно неделю назад. Умерли за сутки 388 больных.

Семидневный показатель госпитализации в среду составил 5,6 – тоже чуть меньше, чем 5,7 во вторник. Это ключевой индикатор для усиления карантина: по достижении показателей 3, 6 и 9 в отдельных федеральных землях ограничения могут усилиться.

Однако семидневный показатель заболеваемости на душу населения уже третий день подряд снижается - после наивысшего максимума 452,4 в понедельник, в среду он составлял 442,9.

Отдельные аналитики считают, что к этим цифрам следует относиться осторожно, потому что "снизу" иногда не успевают своевременно передавать данные, по крайней мере, в некоторых регионах.

2 декабря премьеры федеральных земель, Ангела Меркель, остающаяся в должности роли исполняющей обязанности канцлера до окончательной смены власти, и ее преемник Олаф Шольц встретятся для согласования пакета мер по борьбе с эпидемией.

Напомним, отдельные районы и федеральные земли уже ввели частичный локдаун для непривитых, также по всей территории страны впервые за время эпидемии стали требовать ковид-сертификат для пользования общественным транспортом.

Продолжающаяся волна эпидемии спровоцировала в стране ожесточенные дебаты о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса, как планирует соседняя Австрия. Неофициально известно, что будущий канцлер Олаф Шольц поддерживает такой шаг.

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